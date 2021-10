Viabilità rallentata in tangenziale ad Asti, in direzione Alessandria, prima del cantiere presente sulla carreggiata, per un incidente che ha visto coinvolta un’automobile.

Sul posto è presente il carro attrezzi per rimuovere l’auto, non sono presenti altri mezzi di soccorso, ma si sono formati code e rallentamenti ben prima dello svincolo per corso Savona per via delle operazioni di rimozione del mezzo.