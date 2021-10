Incidente in tangenziale ad Asti, disagi per il traffico

Disagi per il traffico ad Asti a causa di un incidente avvenuto in tangenziale.

All’altezza della corsia di immissione in Corso Savona, sulla carreggiata in direzione di Alba, si è verificato un sinistro che, dalle prime informazioni ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura, con dinamica ancora in corso di accertamento. Si sta formando una lunga coda in direzione di Alba e sono segnalati rallentamenti anche in Corso Savona.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso che sono al lavoro per rimuovere le vetture incidentate e liberare la carreggiata.