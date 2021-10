Il territorio come bene comune: Alberto Magnaghi ospite del Polocittativa per l’Astigiano e l’Albese

Proseguono gli incontri del ciclo “Vecchie e nuove r-esistenze: ancora Riconnessioni_1”, promosso da Polo Cittattiva per l’Astigiano e l’Albese – I.C. di San Damiano, Museo di Cisterna, Associazione “I love San Felice”, Comitato “Amici di Robella”, con Fra Production Spa, Libreria “Il Pellicano” e Aimc di Asti.

Il prossimo appuntamento sarà giovedì 7 ottobre, alle 18 in videoconferenza: il professor Alberto Magnaghi presenterà “Il principio territoriale” (Ed. Bollati Boringhieri) e ne discuterà con Gianfranco Miroglio.

“Il territorio è il bene comune per eccellenza. Formato da città – piccole, medie e grandi – borghi e paesi, sistemi agroforestali e ambientali, infrastrutture urbane e rurali, costituisce un vero e proprio essere vivente, i cui geni, personalità e bellezza, sono frutto di processi coevolutivi fra insediamento umano e ambiente sedimentati nel corso della storia. Questi caratteri identitari e il loro drammatico sfarinamento nella corsa all’urbanizzazione globale del pianeta sono analizzati in ‘Il principio territoriale’, dialogando con la cultura multidisciplinare praticata dai territorialisti e con i molti soggetti della cittadinanza attiva che vanno creativamente rinnovandoli per il benessere collettivo. Da questo punto di vista, ri-abitare il territorio diviene per Alberto Magnaghi “atto politico e la sua progettazione, alimentata e indirizzata da nuove forme di democrazia comunitaria, una possibile via d’uscita da quel divorzio fra natura e cultura che ci ha condotti all’alienazione della crescita senza limiti”.

Alberto Magnaghi è professore emerito di Pianificazione Territoriale presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze, dove ha fondato e diretto il LaPEI. Fondatore della Scuola territorialista italiana, è stato coordinatore nazionale di Progetti di ricerca e Laboratori sperimentali sui temi dello sviluppo locale autosostenibile e del progetto di territorio anche di carattere strategico e integrato tra i quali il Progetto Fiume in Val Bormida (I988) e il Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico della Toscana (2010-2015).

Sperimenta in diversi ambiti territoriali la costruzione di Atlanti del patrimonio territoriale e di istituiti di partecipazione per la produzione sociale del Piano.

.Gianfranco Miroglio, già insegnante, dirigente scolastico, scrittore, storico rappresentante della sinistra ambientalista di Asti. Per quasi trent’anni, è stato Presidente del Parco Paleontologico Astigiano. Si riconrda che gli contri sono gratuiti, aperti a tutte le persone interessate e validi per l’aggiornamento degli insegnanti di ogni ordine e grado.

