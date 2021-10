Il saluto di Astiss alle matricole di Scienze Motorie e Sportive

Saluto alle 150 matricole del corso di Scienze Motorie e Sportive in aula Magna Bruno Marchetti del polo universitario Rita Levi Montalcini.

Il saluto ai nuovi iscritti è avvenuto in presenza con 75 studenti suddivisi in due turni per consentire il giusto distanziamento. Sono intervenuti il presidente Astiss, Mario Sacco, il coordinatore del corso ad Asti, Giovanni Musella, lo staff di segreteria e tutor Sara Bagnato Francesca Magno, Martina Simon.

“Entusiasmo, vitalità e un briciolo di apprensione i sentimenti che accompagnano i ragazzi che si apprestano a questa nuova avventura dopo un anno e mezzo di difficoltà e distanza a causa del Covid” commenta il presidente Sacco che si unisce allo staff Suism per augurare: “Buono studio e un grande incoraggiamento per il futuro”.