Il presidente della Provincia di Asti Lanfranco incontra il nuovo comandante della Guardia di Finanza

Ieri, lunedì 4 ottobre 2021, il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, ha incontrato il colonnello Antonio Garaglio, al comando della Guardia di Finanza di Asti dallo scorso 23 settembre.

Lanfranco ha commentato: “Ringrazio il colonnello Garaglio per la disponibilità dimostrata. Figure della sua caratura professionale sono indispensabili per la messa in sicurezza dell’Astigiano, attraverso azioni di contrasto rivolte a tutti i tipi di reati ed in particolare quelli contro la criminalità organizzata che maggiormente destano allarme sociale. La Provincia di Asti è da sempre al fianco delle forze dell’ordine e le ringrazia per il prezioso lavoro svolto, quotidianamente, a tutela del territorio”.