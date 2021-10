Il Piemonte del turismo torna protagonista alla fiera di Rimini “Be Confident”

Per la Regione Piemonte, in collaborazione con VisitPiemonte-Regional Marketing and Promotion e Unioncamere, è un atteso ritorno quello a TTG Travel Experience, il principale marketplace per la promozione B2B in Italia e la commercializzazione dell’offerta turistica nazionale nel mondo in programma dal 13 al 15 ottobre a Rimini.

Nello stand posizionato nel Padiglione A5 (stand 155-166), la Regione si presenta con un’offerta turistica altamente diversificata insieme ai rappresentanti dell’ATL Turismo Torino e Provincia, ATL Biella Valsesia Vercelli, ATL della Provincia di Novara, ATL ALEXALA Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, l’ATL del Cuneese e a un gruppo selezionato di 24 operatori turistici, composto da Consorzi, strutture ricettive e tour operator specializzati nell’incoming.

In piena sintonia con lo slogan della fiera edizione 2021 – “Be Confident – Siate fiduciosi’ – gli operatori del Piemonte hanno risposto con una larga adesione, a dimostrazione della vitalità del settore turistico regionale, in grado di contribuire in modo sostanziale al rilancio dell’intera filiera turistica italiana.

A TTG Travel Experience il Piemonte sfodera i suoi assi distintivi a livello internazionale, a cominciare da un patrimonio agro-alimentare con prodotti unici come il Tartufo Bianco d’Alba, vini da primato, con 18 DOCG e 41 DOC, e ben 340 Prodotti Alimentari Tipici, reinterpretati con creatività nei 46 ristoranti stella Michelin della regione. Un mondo del gusto da scoprire in abbinamento ad un circuito artistico e culturale di assoluto prestigio, che – accanto a città d’arte di grande fascino, a 40 Comuni Bandiera Arancione e 15 “Borghi più belli d’Italia” – conta importanti siti UNESCO: dai Paesaggi Vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato alle Residenze Reali Sabaude e ai Sacri Monti.

Con 95 aree naturali protette, il Parco Nazionale del Gran Paradiso e il Parco Nazionale della Val Grande, 20.000 chilometri di percorsi ciclo-turistici e un’incredibile rete di cammini storici il Piemonte offre un approccio aperto a sperimentare un’esperienza di viaggio personale, sotto l’egida di un turismo sostenibile di alta qualità.

Tra gli appuntamenti in programma allo stand della Regione – tutti in presenza – si segnalano in particolare:

13 ottobre, alle 15.00: Data-driven innovation per la user-experience dei turisti del Distretto Novese

Il Distretto del Novese, in provincia di Alessandria, presenta i risultati dell’indagine turistica realizzata con il Master in “Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per l’impresa turistica” dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, e l’applicazione dei dati estrapolati per la progettazione dei nuovi servizi offerti dall’APP di navigazione inclusiva del territorio VISITDN. In questa occasione verrà inoltre presentato anche Il nuovo flyer dedicato all’enogastronomia del territorio, sviluppato in collaborazione con la Camera di Commercio di Alessandria.

14 ottobre, alle 11.00, l’ATL Turismo Torino e Provincia presenta le NITTO ATP FINALS: tra un mese a Torino!

Il gotha del tennis mondiale è in arrivo al Pala Alpitour di Torino dal 14 al 21 novembre prossimi per il più importante torneo di fine stagione del tennis maschile, che ogni anno vede in lizza i migliori otto giocatori e le migliori otto coppie del doppio. A 40 dal debutto, Torino si è aggiudicata la finale della prestigiosa manifestazione, che dal 2021 al 2025 sarà ospitata per la prima volta in Italia. Con una ricaduta economica stimata fra i 120 e i 150 milioni di euro, l’evento rappresenta una straordinaria vetrina internazionale per Torino e per tutto il Piemonte.

Alle 12.30 seguirà la presentazione di ViA(E), il nuovo catalogo con 14 proposte turistiche fra Piemonte, Liguria e Lombardia: l’ATL Alexala Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria e il Consorzio Sistema Monferrato presentano il nuovo catalogo del progetto ViA(E) per Viaggiare. Si tratta di oltre trenta nuovi pacchetti turistici modulabili e adattabili ai più diversi target, realizzati tra Piemonte, Liguria e Lombardia sulle tracce delle antiche vie romane.

Alle 14.30 è la volta di “Il Piemonte in un bicchiere di vino”: nasce dalla collaborazione tra l’ATL Turismo Torino e Provincia e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero il programma di Vendemmia a Torino – Portici Divini, con un’edizione 2021 che riserva notevoli novità. Dal 22 ottobre al 7 novembre la cultura del vino in Piemonte, il valore del lavoro e dell’accoglienza nella cornice di paesaggi unici saranno infatti al centro di una carrellata di degustazioni, pranzi e cene, incontri culturali e visite guidate in diverse località della regione. Nel corso della conferenza stampa sarà presentata in anteprima anche Barolo en primeur, l’innovativa asta benefica di 15 lotti di barrique di Barolo che verranno battuti il 30 ottobre 2021 in collegamento simultaneo tra il Castello di Grinzane Cavour e New York. Ulteriore novità la notizia che nel 2022 saranno le Langhe, il Roero, il Monferrato e la Città di Alba ad ospitare la VI edizione del Global Conference in Wine Tourism, il più prestigioso forum mondiale dedicato al turismo enologico, a riconferma della storica vocazione e cultura vitivinicola del Piemonte.

Dopo TTG Travel Experience, il Piemonte ha in programma un denso palinsesto di incontri con il mondo del turismo internazionale, a cominciare da SKIPASS, il Salone del turismo e degli sport invernali di Modena, quest’anno in programma dal 29 ottobre al 1° novembre. Dal 1° al 3 novembre il Piemonte sarà tra i partecipanti all’atteso appuntamento con WTM – World Travel Market di Londra, mentre dal 30 novembre al 2 dicembre il Piemonte del congressuale incontrerà gli operatori internazionali a IBTM World Barcelona, la fiera di punta del settore che si svolgerà in presenza negli spazi della Fira Barcelona – Gran Via.