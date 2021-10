Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco è ancora più magico: inaugurata partnership con la Finlandia

Una bellissima notizia capace di rendere, se possibile, ancora più magico Il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco, tra gli eventi natalizi più longevi, amati e popolari d’Italia nonché undicesimo nella classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa per la prestigiosa associazione European Best Destinations.

È stato infatti ufficializzato il riconoscimento del patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia a Roma, che ha concesso di inaugurare una piccola ma preziosa partnership per l’evento natalizio piemontese.

“Si tratta per noi di un risultato davvero significativo”, spiega Pier Paolo Guelfo, organizzatore del Magico Paese di Natale. “La Finlandia è universalmente nota per essere la patria di Babbo Natale, quindi siamo davvero onorati di aver ottenuto questo riconoscimento. Speriamo che sia l’inizio di un lungo percorso di amicizia e cooperazione, che possa portare in futuro a costruire iniziative congiunte più strutturate, come ad esempio dei pacchetti turistici natalizi in collaborazione e progetti europei di scambio culturale: insomma, crediamo davvero che questo patrocinio possa essere un punto di partenza importante per valorizzare le caratteristiche comuni dei nostri territori e gli interessi reciproci che ci uniscono”.

“È una notizia di cui siamo molto orgogliosi e che testimonia la qualità di un evento decisamente magico, ma anche estremamente positivo per il turismo piemontese, perché contribuisce a destagionalizzare i flussi di coloro che scelgono di visitare il nostro territorio, portando migliaia di appassionati nelle nostre colline Unesco Patrimonio dell’Umanità” sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il vicepresidente Fabio Carosso.

“Il riconoscimento della partnership con la Finlandia non solo rappresenta il conseguimento di una grande traguardo, ma conferma che l’autenticità delle suggestive atmosfere natalizie proposte dall’evento piemontese hanno saputo conquistare un pubblico sempre più esteso”, dichiara Maurizio Rasero, sindaco di Asti. “Anche per questo motivo, Asti è onorata di ospitare il Magico Paese di Natale che costituisce sicuramente una grande opportunità di crescita turistica ed economica per tutto il territorio”.

Da oggi dunque, il Magico Paese di Natale nelle Terre Unesco inizia il suo countdown verso l’inaugurazione (prevista ad Asti il 13 novembre prossimo) con un prestigioso titolo in più, il patrocinio dell’Ambasciata di Finlandia.