Il Lions Club Asti Alfieri ha donato alla “Con Te” sacchi e bottiglioni di tappi

Continua il sostegno del Lions Club Asti Alfieri alla “Con Te OdV”.

Il club di servizio già più volte ha contribuito concretamente alle varie iniziative dell’associazione di volontariato. In passato ha donato libri all’Hospice di Nizza Monferrato e un mobile per la sede di corso Savona ad Asti. Di recente ha contribuito, con un’ingente donazione, al progetto di assunzione di un medico palliativista per il reparto di Oncologia del Cardinal Massaia di Asti. Questa volta sono stati donati diversi sacchi e bottiglioni colmi di tappi.

La consegna è avvenuta sabato scorso, 16 ottobre, nel cortile della sede dell’associazione, alla presenza di alcuni soci Lions e di volontari “Con Te”.

“Siamo lieti di poter contribuire al sostegno di questa associazione che si prodiga ad Asti e provincia per portare sollievo ai malati e alle loro famiglie” ha commentato il 1° vice presidente dei Lions, dottor Paolo Perucca. “La raccolta tappi è una delle iniziative storiche della nostra associazione e ci permette di raccogliere fondi da destinare alle nostre attività. Siamo onorati per questa donazione e per l’ennesima dimostrazione di stima da parte del Lions Club Asti Alfieri” ha aggiunto il presidente “Con Te” Giovanni Boccia.

Per info sulle modalità di raccolta e consegna tappi è possibile contattare la segreteria al numero: 3342189803. La sede (corso Savona 237) è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

[Nella foto il 1° Vice Presidente dei Lions Paolo Perucca (a sinistra) insieme ad una delegazione di soci del Lions Club Asti Alfieri]