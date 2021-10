Il liceo artistico Alfieri di Asti vince perché include: il disegno di Michele Nebiolo sui biglietti della Lotteria Italia

Riceviamo e pubblichiamo

Pensare all’inclusione, non solo scolastica, vuol dire soprattutto pensare alle persone, con le persone e per le persone, per essere coinvolti tutti. Lavorare nell’ottica inclusiva significa immaginare e realizzare progetti di qualità con i ragazzi con il contributo di tutti, che è determinante per poter raggiungere l’obiettivo, collaborando, ognuno con le proprie capacità, con i propri strumenti, con i propri tempi.

Michele Nebiolo, alunno della 5A del Liceo Artistico Benedetto Alfieri di Asti ha partecipato col suo lavoro inedito al concorso nazionale Disegniamo La Fortuna – Lotteria Italia 2021 e ha vinto. Siamo davvero orgogliosi e soddisfatti di questo riconoscimento.

Il Lavoro di Michele, LOVE the PLANET sarà dunque riprodotto sui biglietti della Lotteria Italia.

Si tratta di un dipinto in grande formato, realizzato con tecnica mista, acrilico, tempera, pastelli, collage. Rappresenta un asso di cuori e l’attenzione che dobbiamo al nostro amato pianeta; i colori dell’arcobaleno – come dei diversi livelli dell’atmosfera – circondano la Terra, includendolo in un simbolico abbraccio colorato e luminoso, ma soprattutto sono il simbolo di un unico ed irripetibile calore.

Una nuova vittoria per il Liceo Artistico Benedetto Alfieri di Asti, una nuova vittoria per l’inclusione e la vita.