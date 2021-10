Il libro “Montechiaro nel cuore” di Ernestino Rebaudengo al Salone di Torino

Giovedì prossimo, 14 ottobre, aprirà il Salone internazionale del Libro a Torino.

Tra i libri presenti ci sarà anche, nel padiglione 3 stand Q40 della casa editrice astigiana Team Service, “Montechiaro nel cuore. 50 anni (1969-2019) di frammenti di storia, ricordi, emozioni e cambiamenti epocali del nostro tempo” di Ernestino Rebaudengo. Si tratta di una pubblicazione dedicata all’arte, al Palio, al tamburello e ai tartufi, come spiega lo stesso autore: “Cinquecento pagine, di scritti, foto e rassegna stampa, metà dedicati alla partecipazione del Comune di Montechiaro al Palio di Asti, ai gemellaggi su e giù per l’Italia a far conoscere la nostra manifestazione e le nostre eccellenze gastronomiche ed i tartufi: a Susa, Torino, Genova, Firenze, Binasco, Vignate, Roma ed a Rho. Lo sport per dei nostri paesi, il tambass, e il paese, vera fucina per grandi campioni: Garino, Carbonero (mancin), Forno, Bonanate Giuseppe, Tirone Beppe, Panzini Stefano, Redoglia Piero, Tirone Davide e Tirico Manuele. E poi ancora l’evoluzione della fiera del tartufo, da locale, regionale a nazionale, con la partecipazione delle madrine del jet set della tv. Spazio anche per il pittore contadino “Bonarotti ‘l pitur”, alias Francesco Rossi (1856-1929), mio avo di Ernestino Rebaudengo, e alle attività della pro loco e del comitato palio”.

[Nella foto di apertura Ernestino Rebaudengo con il sindaco di Montechiaro Paolo Luzi e il libro. Di seguito la copertina del volume]