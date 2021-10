Il Governatore Silvia Scarrone in visita al Club Rotary di Canelli-Nizza

Il Governatore del Distretto Rotary 2032, Silvia Scarrone, sta completando il suo giro di visite nei 42 Club delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e della Liguria.

Dopo la visita al Rotary Club Asti effettuata la scorsa settimana, ancora un impegno nell’Astigiano con l’incontro con i soci del RC Canelli-Nizza. Un incontro nel pieno rispetto dei valori rotariani in cui sono stati esaminati i Service che il Club presiduto da Aldo Zaio prevede di mettere in opera nei prossimi mesi e molte altre attività rotariane. Il sodalizio di Canelli-Nizza Monferrato nel pieno periodo pandemico si era distinto per il suo impegno in favore della comunità e di tutti gli operatori ospedalieri.

Il Governatore Silvia Scarrone, alessandrina, medico anestesista, rotariana dal 2004, socia del R.C. Valenza, durante il suo discorso ha esposto il suo programma per l’anno rotariano 2021-2022 nel pieno rispetto del motto del Presidente Internazionale Shekhar Mehta: “Servire per cambiare vite”.

Silvia Scarrone ha inoltre annunciato che il 20 di novembre ad Asti al Teatro Alfieri si terrà un importante Seminario sulle Sovvenzioni della Fondazione Rotary al quale prenderanno parte i rotariani del Distretto 2032. Al termine dell’incontro il Direttivo del Club Canelli-Nizza Monferrato, tramite il presidente Aldo Zaio ha voluto omaggiare con prodotti tipici del territorio, il Governatore e il suo staff distrettuale composto da tre astigiani soci dei club di Canelli-Nizza e Asti: il Segretario Nino Giugliano, il Prefetto Giorgio Gianuzzi e l’Assistente Luigi Gentile.