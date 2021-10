Il foliage dei vigneti colora le colline astigiane

E’ autunno, cadono le foglie. Ma prima di cadere cambiano colore e si tingono di giallo, arancione, rosso, marrone. Tutti colori caldi che nell’Astigiano trasformano il paesaggio: è il periodo del “foliage”, parola francese che è molto usata in questo periodo che descrive questo processo che avviene nelle foglie di alcuni tipi di piante dove il clima è temperato.

Non tutti i tipi di piante subiscono questo cambiamento di colore: per alcune le loro foglie diventano subito marroni quindi il paesaggio non diventa variopinto come quello che possiamo vedere noi tra le nostre belle colline dove sono soprattutto i vigneti a regalare questo spettacolo.

Volete vedere il foliage tra Langhe, Monferrato e Roero? La nostra Giornarunner ha dei suggerimenti per voi! Visitate il suo sito per vedere tantissime foto e scegliere dove andare, per consultarlo clicca -> QUI.