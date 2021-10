Il Festival Burattini in Circo-lo fa tappa a Portacomaro

Continua il Festival Burattini in Circo-lo, spettacoli itineranti con burattini e marionette, tra città e collina, con Vincenzo Tartaglino e con la Compagnia in Volo.

Domenica prossima, 17 ottobre, alle 15, l’appuntamento è a Portacomaro Paese presso il maneggio “I Pupini” di strada Crosia, in collaborazione con l’associazione Anita e i suoi fratelli onlus.

Prima e dopo lo spettacolo, i bambini potranno giocare nel verde e familiarizzare con gli asinelli in una bella giornata tra teatro e natura.

L’ingresso è gratuito, l’accesso è previsto nel rispetto delle norme anti Covid.

Come raggiungere il maneggio. Attraversare la piazza principale di Portacomaro Paese tenendo la tensostruttura sulla vostra sinistra e il muraglione sulla destra. Al termine della piazza troverete sulla sinistra una casa con cortile interno e subito dopo una stradina (sempre sulla sinistra e contraddistinta dal cartello Anita e i suoi fratelli): imboccatela e proseguite dritti per qualche centinaio di metri.

Slitta a sabato 23 ottobre, invece, l’appuntamento previsto inizialmente per il 16 ottobre nel quartiere di corso Alba, ad Asti. L’appuntamento è alle 15 in occasione dell’inaugurazione del Parco Fruttuoso di via P.S. Mattarella in collaborazione con il Comitato Corso Alba.