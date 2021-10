Il CIOFS-FP di Nizza Monferrato alla Fiera di San Carlo di Nizza e di San Martino a Canelli

Gli allievi ed il personale del Centro di Formazione Professionale dell’istituto Madonna delle Grazie di Nizza Monferrato saranno presenti alle Fiere di San Carlo a Nizza il 7 novembre e di San Martino a Canelli il 14 novembre.

I giovani allestiranno uno stand all’interno del quale presenteranno le attività della loro sede e i corsi gratuiti che partiranno in questi mesi : “Tecnico Specializzato in contabilità aziendale” (durata 800 ore con stage -per diplomati ) e “Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura”(durata 600 ore con stage – per persone con licenza media). Inoltre, faranno conoscere altre opportunità per inserirsi nel mondo del lavoro come i corsi “Tecniche di cantina” (durata 100 ore – per adulti disoccupati con licenza media) e “Lavorazione e preparazione delle carni” (durata 170 ore – per adulti disoccupati con licenza media) che saranno attivati in accordo con le aziende del territorio in vista dell’assunzione nel proprio settore.

E’ un’occasione interessante anche per le aziende stesse, che potranno formare gratuitamente il personale di cui necessitano. Sarà, inoltre, un momento per invitare i ragazzi di terza media e le loro famiglie agli Open Day che si terranno nei giorni 20 novembre 2021 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 4 dicembre 2021 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 15 dicembre 2021 dalle 15.00 alle 18.00; 22 gennaio 2022 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 per conoscere il corso di qualifica professionale triennale da estetista completamente gratuito.

Si ricorda che per partecipare agli Open Day è necessaria la prenotazione e che ai genitori e agli accompagnatori sarà consentito accedere all’Istituto Nostra Signora delle Grazie soltanto con Green Pass. Per tutte le informazioni rivolgersi al CIOFS-FP PIEMONTE, Viale don Bosco, 40 Nizza Monferrato – Tel: 0141 1808150 – email: ociofs@ciofs.net