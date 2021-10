Il castello di Moasca si illumina di rosa per l’inizio del mese dedicato ai tumori femminili

Per dare simbolico inizio al mese dedicato in tutto il mondo ai tumori femminili, il comune di Moasca, guidato dal Cav. Andrea Ghignone ha deciso di illuminare il castello di rosa prendendo parte all’iniziativa di Airc, richiamando l’attenzione dei cittadini sull’importanza del sostegno alla ricerca oncologica e della prevenzione.

Il nastro rosa è un simbolo voluto da Evelyn H. Lauder nel 1992 per rappresentare la Breast Cancer Campaign e che tutti possono indossare per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno.