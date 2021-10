Nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) al fine di sensibilizzare e mobilitare cittadini e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, il 18 ottobre 2021, presso la sede della Provincia di Asti, si svolgerà l’evento: “greAT! Per una provincia di Asti green, resiliente, energetica”.

L’evento, spiega la Provincia di Asti. consisterà in un workshop, composto da brevi interviste di stampo giornalistico e un successivo spazio per dibattito, il tutto suddiviso in cinque tavoli di discussione. In particolare, il primo tavolo introduttivo consisterà nella presentazione del progetto greAT!, elaborato in questi ultimi mesi dalla Provincia di Asti, con la finalità di contribuire a costruire una provincia più sostenibile, innovativa e competitiva. I successivi tre tavoli riguarderanno invece alcuni ambiti cruciali per il territorio provinciale, ovvero mobilità, energia e recupero immobili dismessi.

La giornata, aperta a tutti i cittadini mediante diretta streaming YouTube e Facebook, sarà l’occasione per proporre agli stakeholder l’adesione ad un patto di comunità per l’attuazione del Piano secondo modalità condivise e partecipate. Saranno presenti all’evento anche scolaresche locali che saranno coinvolte direttamente nella discussione.