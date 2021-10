Gli studenti dell’Istituto “Q. Sella” di Asti grandi protagonisti alla maratona “Digital Days Hack”

Quando la tecnologia digitale e lo spirito di innovazione ed imprenditorialità incontrano il territorio, partendo da giovani studenti che guardano al domani.

Con questo spirito nasce la maratona DIGITAL DAYS HACK dell’Istituto “Rita Levi Montalcini” di Acqui Terme che nelle giornate dal 20 al 22 Ottobre ha coinvolto, provenienti da 16 istituti del Piemonte, Liguria e Lombardia, 64 studenti che, ridistribuiti in 8 teams, si sono sfidati a colpi di creatività per l’ideazione di progetti in grado di valorizzare dal punto di vista turistico quelle che sono le risorse artistiche, paesaggistiche ed enogastronomiche dei nostri territori, in un connubio virtuoso di tradizione e innovazione.

Per l’IIS Vittorio Alfieri di Asti erano presenti, accompagnati dalla Prof.ssa Gaetana Lamacchia, gli studenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Q.Sella”: Marku Nikola e Kajno Jurgen della 5C, Segatto Alessia della 4A e Guza Esmeralda della 5B.

Una partecipazione fortemente appoggiata dalla Dirigente d’Istituto, Maria Stella Perrone, che da sempre crede nella grande potenzialità delle tecnologie digitali come strumento di innovazione metodologica in grado di potenziare la condivisione e la cooperazione, fondamentali nella diffusione della conoscenza attiva che nasce dal mettere alla prova gli studenti, per un sapere più vero ed autentico.

Così come autentico è stato il compito della challenge, la sfida proposta dagli organizzatori: immaginare un progetto innovativo in chiave digitale applicato al turismo, in grado di favorire la conoscenza , la valorizzazione e la fruizione del patrimonio della Strada del vino Gran Monferrato, inteso come eredità da tutelare e linguaggio universale per la promozione della bellezza del territorio.

Tante e originali le soluzioni proposte dai teams in gara; difficile il lavoro della giuria, costituita da figure di spicco del mondo universitario e dell’imprenditorialità, presieduta dall’ Ing. Piera Levi Montalcini, capofila di una rete di scuole impegnate nello sviluppo di programmi per i giovani e la ricerca.

Nella difficile scelta che i giurati si sono trovati ad operare, il primo posto è stato assegnato al lavoro del Team n.3, dove la studentessa Guza Esmeralda ha dato il proprio personale contributo all’ ideazione del progetto VRWINE, felice intuizione che introduce la realtà virtuale per consentire ai turisti di ammirare le strade del vino in chiave storica, grazie ad un visore VR che ad ogni tappa rievoca un’epoca con fatti e personaggi che hanno intrecciato la loro vita con i territori acquesi, a partire dal passaggio di Napoleone, il tutto all’insegna della sostenibilità con l’impiego di strutture ecosostenibili al cui sviluppo si sono già detti disponibili diversi sponsor locali, particolarmente sensibili ad una visione di territorio che sappia promuoversi ed accogliere, coniugando economia, sostenibilità ambientale e trasmissione del patrimonio storico.

Raccontano le studentesse Alessia ed Esmeralda: ”E’ stata per noi un’occasione significativa di crescita personale, un’opportunità di formazione e di grande gratificazione che ci ha ripagati dell’impegno che tutti noi abbiamo messo nello svolgere il compito assegnatoci. Ci resta di questa esperienza non solo il ricordo ma la voglia di fare e di metterci in gioco .”

E per Esmeralda in effetti l’avventura non finisce qui in quanto, come premio per il primo posto parteciperà con il suo Team ad un percorso formativo presso l’Università del Piemonte Orientale, sotto la guida del Prof. Novarese, membro della giuria in qualità di esperto di Economia per il Turismo.

Ad Esmeralda e Alessia, ma anche a Jurgen e Nikola, va il personale augurio della Dirigente Perrone, che in occasione della consegna degli attestati di partecipazione ha sollecitato gli studenti affinchè portino nelle loro classi, tra i loro compagni, lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di andare oltre, per risolvere le grandi sfide del mondo reale!