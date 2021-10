Gli studenti dell’Istituto Agrario Penna alla planimetria del “Parco fruttuoso”

Il parco fruttuoso mette radici concrete: ieri, mercoledì 13 Ottobre, nel quartiere di corso Alba gli studenti dell’Istituto Agrario Penna si sono ritrovati per tracciare il posizionamento per la messa a dimora di una settantina di alberi da frutto che verranno poi piantati domani (venerdì). I ragazzi erano accompagnati dai loro insegnanti e “guidati” dal drone del geometra Pierfranco Verrua.

Il Parco Fruttuoso è un progetto nato su proposta dell’associazione “Il dono del volo” e Banca del Dono con il Comune di Asti e si realizzerà grazie alla collaborazione con l’Istituto Agrario Penna, con il “Comitato corso Alba” (che riunisce la comunità della zona) e la Parrocchia Sacro Cuore, con l’obiettivo di creare un luogo che avvicini le persone al territorio e agli spazi verdi.

All’incontro erano presenti l’assessore alle Politiche Sociali Mariangela Cotto, i ragazzi dell’Istituto Agrario Penna con i professori Federico Calizzano, Roberta Cantatore, Luisella Conta, Angelo Demaria, Calogero Firrigno, Paolo Mazza, Maurizia Mazzucco, Valerio Musica e Sergio Secco. Presenti anche tre rappresentanti del “Comitato Corso Alba”, Renato Damosso, Maurizio Rinaldi e Franco Rapetti.

“Il Parco Fruttuoso non sarà soltanto un terreno per la raccolta della frutta: sarà anche attivazione della comunità, occasione di incontri fra gli abitanti del quartiere ed i ragazzi delle scuole; sarà condivisione, volontariato, convivialità, caratteristiche positive che mettono in evidenza le grandi potenzialità della città di Asti che si presenta come candidata a Capitale Europea del Volontariato per il 2023”.

“Abbiamo deciso di chiamarlo Parco Fruttuoso, – dichiarano il sindaco Maurizio Rasero e l’assessore Mariangela Cotto – perché oltre ai frutti prodotti dalle piante si raccoglieranno i frutti dei valori che abbiamo ereditato”.

Il Parco verrà inaugurato sabato 23 Ottobre alle ore 14,30 con la messa a dimora degli ultimi tre alberi ed una piccola festa.