Giustizia Giusta, continua la campagna referendaria della Lega: i gazebo nell’Astigiano

Ultimo weekend di raccolta firme per la campagna referendaria “Giustizia Giusta”.

Di seguito dove saranno allestiti i gazebo ad Asti e provincia:

– venerdì 15 ottobre a Nizza, in piazza Garibaldi dalle 9.30 alle 12;

– sabato 16 ottobre ad Asti, piazza Alfieri – Portici Anfossi, dalle 9.30 alle 12;

– sabato 16 ottobre a Calliano, in ex piazza Peso (attuale via Roma) dalle 9 alle 12;

– sabato 16 ottobre a Canelli, in piazza Cavour, dalle 16 alle 19.

“Ringraziamo tutti gli Astigiani per lo straordinario riscontro che abbiamo avuto e l’ottimo risultato di questi mesi” commentano il Segretario Provinciale Andrea Giaccone e la Responsabile Provinciale per il referendum Monica Amasio.