Giornata delle famiglie: alla scoperta delle balene con il Parco Paleontologico Astigiano

Whale watching ad Asti. Sarà possibile sabato prossimo, 16 ottobre grazie al Parco Paleontologico Astigiano.

La giornata sarà interamente dedicata alla scoperta dei grandi cetacei ritrovati nell’Astigiano: fossili, ricostruzioni in scala 1:1, reperti unici al mondo ed esposti per la prima volta al grande pubblico.

Ritrovo al Museo Paleontologico Territoriale Astigiano in corso Alfieri 381 alle 10 per la visita alla sala espositiva permanente e alla nuovissima mostra “Balene Preistoriche”. Dopo i laboratori didattici ed il pranzo al sacco (a cura dei partecipanti), ci si sposterà a Vigliano per conoscere la Viglianottera e la Balena Emilia.

Costi: intero 15€ – ridotto 6-14 anni 8€. La prenotazione è obbligatoria ai seguenti contatti: 3403506539, enteparchi@parchiastigiani.it

Dovrà essere indossata la mascherina rispettando le distanze di sicurezza nelle zone al chiuso e per l’accesso agli spazi museali sarà necessario essere in possesso della Certificazione verde Covid 19, che verrà verificata da operatori autorizzati prima dell’ingresso.