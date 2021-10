Gaia vince il Premio Emas Ecolabel per la miglior comunicazione della Dichiarazione Ambientale

Giovedì 28 ottobre 2021 ad Ecomondo GAIA ha ricevuto il premio EMAS ED ECOLABEL UE 2021 per la Dichiarazione Ambientale più efficace nella comunicazione, in termini di originalità, design grafico, sinteticità e chiarezza espositiva.

Alessandro Zagarella, Presidente del Comitato per l’Ecolabel e per l’Ecoaudit, nel premiare GAIA ha specificato che “l’essere stampata su carta di mais, con sintesi e rapidità comunicativa, accuratezza ed esaustività delle informazioni, una grafica molto apprezzata che rende fruibile ogni informazione e dato ambientale, un formato tascabile a fisarmonica che consente un’efficace diffusione tra gli stakeholder, ha reso il report di GAIA un ottimo strumento di comunicazione”.

Il concorso è stato indetto da ISPRA – Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, il SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente, il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit ed hanno partecipato le organizzazioni certificate EMAS a livello italiano.

Per il presidente di GAIA, Luigi Visconti, “è l’ennesimo riconoscimento che ci rende orgogliosi. La struttura dell’azienda si dimostra competitiva su tutti i fronti. Anche se non è la prima volta che la Comunicazione di GAIA viene premiata, in questo caso ci ha colti di sorpresa il riconoscimento ottenuto a Ecomondo – l’annuale Fiera Internazionale sull’Ambiente che si svolge a Rimini- frutto della collaborazione tra l’Ufficio Comunicazione, il Servizio di monitoraggi ambientali e la gestione del Sistema Integrato, dimostrando di saper raggiungere traguardi d’eccellenza anche da questo punto di vista”.

La Dichiarazione Ambientale è il report prodotto dalle organizzazioni registrate EMAS e aggiornato ogni anno; è il mezzo per comunicare le attività, gli aspetti ambientali significativi, la politica, gli obiettivi e i dati inerenti le prestazioni. Si tratta di un documento rivolto ai soggetti interessati (stakeholder) che rende conto dei risultati raggiunti rispetto ai target prefissati, indice di come l’organizzazione procede nel miglioramento progressivo delle performance ambientali.

Dal 2005 GAIA ha un solido percorso di sostenibilità sul versante della qualità, dell’ambiente e della sicurezza sui luoghi di lavoro in linea con gli standard internazionali ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ha dotato tutti i propri impianti della registrazione EMAS.

La versione online della Dichiarazione Ambientale aggiornata al 2021 (convalidata il 25/06/2021 dal verificatore ambientale RINA Service Spa), è disponibile sul sito di GAIA www.gaia.at.it nella sezione “responsabilita-ambientale”