Gabiano, una denuncia per truffa dei carabinieri

I Carabinieri di Gabiano, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dalla vittima, hanno denunciato in stato di libertà per truffa un 54enne torinese, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia, il quale, simulando l’acquisto di un motoveicolo messo in vendita dalla vittima su un noto portale, riusciva a farsi accreditare mille euro, attraverso false indicazioni, su una carta Postepay, abbandonando poi la trattativa per il veicolo, rendendosi irreperibile.