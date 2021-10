Fiera Nazionale del Tartufo di Mombercelli: la lunga attesa sta per finire

Dopo un anno di sosta forzata torna nel prossimo fine settimana, sabato 16 e domenica 17 ottobre, la Fiera Nazionale del Tartufo a Mombercelli.

Un evento molto atteso che ha avuto una crescita costante di interesse e di partecipazione negli, raddoppiando le giornate di fiera e diventando, per la prima volta nel 2019, Fiera Nazionale.

Grande lo sforzo organizzativo del Comune di Mombercelli e di tutte le associazioni che collaborano, per poter garantire una due giorni di fiera in assoluta sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti; tantissime e variegate le proposte dalla camminata con aperitivo, alle degustazioni di vini del territorio, all’ampia e gustosa proposta gastronomica, alla musica, allo show cooking, alla cultura con mostre e presentazione di libri, a conferma della crescita della manifestazione. Non mancherà il consueto premio “Uno di noi” e la premiazione dei migliori tartufi esposti.

La macchina organizzativa sta ultimando gli ultimi dettagli, tutto è pronto per ospitare i tantissimi visitatori: sarà allestita la tensostruttura dove si potrà mangiare le specialità proposte dalla proloco di Mombercelli al coperto (capienza massima 780 posti). Obbligatorio il green pass, si raccomando il massimo rispetto delle norme previste.

Di seguito il programma

Sabato 16 ottobre

Ore 15.00 – Piazza Alfieri

Camminata tra i colori dell’autunno e al termine aperitivo in vigna con i vini della cantina Terre Astesane.

Ore 16.30 – Sala del consiglio comunale

Inaugurazione della 40° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco.

Nell’ambito del progetto no tree no truffle verranno piantumati alberi di tiglio.

Ore 17.30 – Sala del consiglio comunale

“La grande enoteca”, degustazioni di vini del territorio in collaborazione con Ais Piemonte.

Ore 19.30 – Piazza Unione Europea

Apertura dello stand gastronomico a cura della pro loco di Mombercelli.

Ore 21.00 – Piazza Unione Europea

Concerto della Columbia Oasis tribute band.

Domenica 17 ottobre

Ore 09.30 apertura della 40° Fiera nazionale del Tartufo Bianco con il mercato di prodotti enogastronomici.

Ore 10.00 – Sala del consiglio comunale

“La grande enoteca”, degustazioni di vini del territorio in collaborazione con Ais Piemonte.

Ore 10.30 – Piazza Alfieri

Show cooking con lo chef Salvatore Bottaro del ristorante Scruscio di Pantelleria.

Ore 11.30 – Piazza Alfieri

Assegnazione del premio uno di noi.

Durante l’evento saranno premiati i migliori tartufi esposti.

Ore 12.00 – Piazza Unione Europea

Apertura dello stand gastronomico a cura della pro loco di Mombercelli.

Ore 15.00 – Piazza alfieri

Il tenore Enrico Iviglia decanta il suo libro: “Donne all’opera”.

Ore 16.00 – Piazza Alfieri

Concerto live del gruppo “La canaglia e il gentiluomo”.

Inoltre:

Domenica 17 ottobre

Dalle ore 10.30-12.30/15.30-18.30

Possibilità di visita al Musarmo per la mostra “Regine di carta” e l’esposizione permanente del museo.

Sabato su prenotazione al 3384246055 – 3400571704

Raduno di auto d’epoca

“classic truffle tour”

Profumi d’autunno, storie di auto

Intrattenimento musicale a cura di Radio Valle Belbo

Per entrambe le giornate il menu’ della pro loco di Mombercelli

Prevede:

– friciula con lardo

– tartare di fassona piemontese

– uovo all’occhio di bue

– tajarin “24 tuorli”

– agnolotto quadro piemontese alle 2 carni

– risotto carnaroli al burro d’alpeggio

– flan di cardo gobbo di nizza monferrato con fonduta

– gelato al tartufo

– bonet piemontese

Il menù non è fisso, si può scegliere ogni singolo piatto

Si ricorda l’obbligatorietà del green pass