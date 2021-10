Festeggiato il 60° anniversario della Fondazione Lions Club Nizza Monferrato Canelli

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Lions Club Nizza Monferrato Canelli

25 Settembre 2021 il Lions Club Nizza Monferrato Canelli ha onorato negli eleganti saloni del Ristorante Lounge Bistro ANIMA di Calamandrana, i suoi primi 60 anni con un incontro denso di eventi ed alla presenza di autorità Lionistiche e civili.

Hanno rivolto un saluto ai numerosissimi Soci presenti Il Sindaco di Calamandrana Fabio Isnardi, il Governatore Pier Franco Marrandino e le più alte cariche del Distretto 108Ia3.

Ospiti: il Rotary Club Canelli Nizza Monferrato, il Presidente della CIA Agricoltori Italiani Dino Scanavino, il pittore Massimo Ricci autore di un’opera appositamente realizzata per l’evento e distribuita in copia numerata e firmata in originale ai partecipanti.

Hanno fatto gli onori di casa sotto la guida del Cerimoniere Pier Luigi Lunati, il Past President e 2° Vice Governatore Distrettuale Oscar Bielli, il Presidente Pietro Masoero e la giovane Presidente del Leo Club Mishel Conti Bai

Era il 27 Gennaio nell’Anno del Signore 1960, quando il Board della International Association of Lions Club autorizzava il suo Presidente ed il Segretario ad apporre la loro firma ed il sigillo della Associazione alla CHARTER per la costituzione di un nuovo Lions Club.

Era Il 25 Giugno 1960 quando al Grand Hotel Vecchie Terme nasceva ufficialmente il Club Nizza Monferrato Canelli. Soci fondatori: Baccalario dr. Pier Domenico, Balestrino geom. Luciano, Barberis prof.cav. Giuseppe, Bersano dr. Arturo, Bianco enotec. Giovannhi, Borromeo dr. Angelo, Braccio Rag. Stefano, Brignano dr. Livio, Contratto dr. Alberto, Cortese dr. Edgardo, Dagna dr. Francesco, Filipetti Giovanni, Gai Cavallo dr. Giuseppe, Galansino dr. Arturo, Galbani rag. Mario, Garino rag. Giuseppe, Geloso Bruno, Goria dr. Antonio, Micca dr. Giorgio, Milano Alberto, Monti rag. Mario, Monticone dr. Renzo, Musso Carlo, Pannier Suffait Col.a.r.Michele, Parone dr. Osvaldo, Porta avv. Carlo, Roggero Fossati rag. Carlo, Scapaccino dr. Francesco, Serra avv. Gerardo, Targoni Mario, Ungetti rag. Gorgio.

Nomi importanti con prestigio, carisma e autorevolezza.

Presenza motivante e con emozione nel ricordo di quel 25 giugno 1960 il Dr. Alberto Contratto

Quel 25 giugno 1960 il Club Nizza Monferrato Canelli iniziava un cammino al servizio di chi ha bisogno nel segno del fondatore Melvin Jones: NON SI VA LONTANO SE NON SI COMINCIA A FARE QUALCHE COSA PER QUALCUN ALTRO..

Abbiamo celebrato il 60° perché Covid 19 ci ha costretto al rinvio ma siamo al 61° anno di servizio.

Abbiamo reso onore al 60° Anniversario con un video ideato, curato e gestito dal Fausto Solito, (uomo Lions a tutto tondo insostituibile per vivacità ed iniziative).

Eventi della serata

1) riconoscimento con spilla e attestato “Chevron” ai soci:

– Alberto Contratto socio Fondatore 60 anni di iscrizione,

– Carlo Musso 60 anni Socio Fondatore consegnato al figlio Fabrizio

– Aduo Risi 55 anni

– Oscar Bielli 40 anni

– Fausto Solito 25 anni

– Mauro Piantato 20 anni

2) riconoscimento “Melvin Jones Fellow” ai Soci che si sono particolarmente distinti nel ““WE SERVE”,

– Mario Chiarle, Adriano Gandolfo, Roberto Incaminato,

3) Cerimonia di Spillatura di quattro nuovi Soci già formalmente ammessi nel dicembre 2020 con modalità virtuale:

– Cantatore Domenico, Dallerba Danilo, , Ebarnabo Sergio, Zaccagnino Owen, ..

4) Cerimonia formale di ammissione del nuovo Socio: Giacomo Massimelli.

Messaggi dalla CHARTER NIGHT:

-a) il Lions Club nel tempo è cambiato per calarsi in una realtà sociale in rapida evoluzione. E’ cambiato perché sono cambiati i rapporti generazionali, gli approcci comportamentali ed i punti di riferimento.

-b) Il cambiamento continuerà perché dobbiamo focalizzarci sulle nuove generazioni.

-c) questo periodo di pandemia ha cambiato il nostro quotidiano, ha cambiato noi ed il nostro modo d’essere. Abbiamo dovuto superare timori e paure ma ci siamo sempre resi disponibili al servizio consapevoli che c’è sempre e purtroppo qualcuno che ha bisogno.

-d) guardare al Lions Club Nizza Monferrato Canelli quale punto focale e locale della più grande organizzazione di servizio del mondo, che da oltre cento anni è riconosciuta per la rigorosa realizzazione di interventi a beneficio di chi ha bisogno. Il Distretto Italia nel 2020-2021 ha servito più di 2.500.000 di persone ed ha donato fondi per più di 7.300.000 di euro

-e) un invito, a chi ha potere in merito, per dedicare la nuova struttura sanitaria in costruzione ai Boidi, al Dott. Arturo Galansino, pioniere, artefice ed animatore della Sanità nella Valle Belbo,

Al termine della serata il pittore Massimo Ricci, ha consegnato ai Soci ed agli invitati, una fotolitografia numerata e firmata in originale del suo studio sul paesaggio e la sua rappresentazione. appositamente realizzata per questa CHARTER NIGHT.

Hanno collaborato alla organizzazione e realizzazione della Charter Night:

– Direzione e personale della struttura ricettiva ANIMA

– Azienda vitivinicola Pianbello – Loazzolo

– Azienda vitivinicola Cascina Lana – Nizza Monferrato

– Azienda vinicola Clemente Guasti – Nizza Monferrato

– Cantine Bava – Cocconato

– Distilleria Bocchino – Canelli

– Distilleria Berta – Mombaruzzo.

[Nella foto il Past President e 2° Vice Governatore Distrettuale Oscar Bielli, il Presidente Pietro Masoero]