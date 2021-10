Si è svolta oggi, domenica 17 ottobre, l’edizione 2021 di Ferrere Miele, evento organizzato dal Comune di Ferrere per valorizzare uno dei prodotti tipici locali, come il miele, e non solo.

La piazza del Municipio si è animata con le bancarelle con prodotti di artigianato, oltre a quelle enogastronomiche di eccellenza che caratterizzano il territorio. L’evento ha visto il momento ufficiale nel corso della mattinata quando il sindaco Silvio Tealdi ha accolto gli intervenuti, tra cui il Presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, e tanti sindaci e amministratori di diversi Comuni astigiani.

Ed il pubblico ha risposto presente fin dal mattino, accorrendo numeroso a Ferrere per un evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale [Ricordiamo che Ferrere Miele è stato più forte della pandemia, organizzato anche nel 2020, NdR].

La giornata è proseguita con la premiazione del concorso “Ferrere Miele”, il pranzo organizzato dalla Pro Loco a base di polenta e salsiccia, con la passeggiata alla nuovissima Panchina Gigante, musica, spettacolo dei burattini e l’immancabile degustazione del miele.