Europa Verde Asti riprende l’attività politica e guarda alle amministrative del 2022

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Europa Verde Asti

Europa Verde Verdi Asti, riprende dopo la pausa estiva l’attività politica di confronto e partecipazione con la cittadinanza, ai nostri gazebo accoglieremo le istanze e le criticità che I cittadini vorranno esprimere nei confronti di chi oggi sta governando la città di Asti. Europa Verde Verdi ha avviato già da qualche mese ogni attività che ci condurrà fino alle amministrative della prossima primavera ed il contributo dei cittadini per noi sarà di primaria importanza, accogliamo ogni progetto politico che arriva dal basso e sarà nostro compito portarlo fino in fondo accogliendo ogni candidatura che possa dare un vero contributo per una reale riconversione ecologica della città.

Nel mese di ottobre potete trovarci ai Gazebo o scrivere a info@europaverdeasti.it oppure telefonare al 3714431175.

Di seguito le date dei banchetti di Europa Verde Verdi Asti:

piazza Campo del palio pressi semaforo pedonale di c. Einaudi giorni 9-16-23-30 Ottobre orari dalle 10,00 alle 18,00.

Mercato rionale di Via Gozzano giorni 12-19-26 Ottobre dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Mercato rionale di Piazza Madonna di Lourdes, giorni 7- 14- 21- 28 dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Per l’occasione oltre a raccogliere le firme per il referendum contro la caccia del comitato ” Si aboliamo la caccia ” ascolteremo le istanze che i cittadini rivolgeranno alle istituzioni.

I coportavoce Patrizia Montafia Giuseppe Sammatrice