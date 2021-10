Embraco, l’Assessore Elena Chiorino rassicura: “Stiamo verificando la possibilità di un piano sostenibile per i lavoratori”

“Stiamo verificando di poter presentare un piano serio, credibile, ma soprattutto sostenibile per i lavoratori Embraco”. Così l’assessore al lavoro della Regione Piemonte in piazza Castello con i lavoratori di Riva di Chieri.

“Stiamo ragionando per predisporre un piano di politiche attive dedicato, ma la Regione, da sola, non ce la può fare. Ieri è stato un triste compleanno: anche in questo momento non voglio creare illusioni. Ricollocare 391 persone in un posto solo è impossibile, e sostenere questa tesi, rappresenta solo fumo negli occhi che i lavoratori non si meritano. È un lavoro complesso a cui ci stiamo dedicando con ogni sforzo e impegno“.