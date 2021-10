Elezioni Comunali 2021: Luca Panetta riconfermato sindaco di San Paolo Solbrito

Si è concluso lo spoglio delle schede elettorali delle amministrative 2021 a San Paolo Solbrito.

Due i canditati in corsa per la poltra da sindaco, netta l’affermazione del sindaco uscente, Luca Panetta, sostenuto dalla lista “Impegno e solidarietà” che ha ottenuto 541 voti (92,96%), sulla sfidante Laura Rigo, sostenuta dalla lista “Uniti per San Paolo Solbrito” che ha ottenuto 41 voti (7,04%).

Elettori: 1.017 | Votanti: 602 (59,19%) Schede nulle: 15 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0