Elezioni Comunali 2021: Aldo Allineri riconfermato sindaco di Castelnuovo Belbo

Si è concluso lo spoglio delle schede elettorali delle amministrative 2021 a Castelnuovo Belbo.

Tra i tre candidati alla poltrona di sindaco, si conferma il sindaco uscente, Aldo Allineri, sostenuto dalla lista “Castelnuovo Belbo nel cuore” che ottiene 348 voti (63,27%); per Ubaldo Marcato sostenuto dalla lista “L’argine” 191 voti (34,73%), mentre per Maria Silvia Are in Del Ponte, sostenuta dalla lista “Uniti per Castelnuovo” 11 voti (2%).

Elettori: 813 | Votanti: 555 (68,27%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0