Ecostazione semplice: realizzato da Insieme per Canelli un video tutorial per i cittadini

Riceviamo e pubblichiamo.

A Canelli abbiamo la grande fortuna di avere un’Ecostazione dove possiamo portare una serie di rifiuti domestici che non rientrano nella raccolta “porta a porta” o tramite “cassonetti” in giro per la Città.

Essendoci recati di persona più volte, ci siamo resi conto che è importante sapere tutto quello che si può depositare e anche l’ordine dei cassonetti di raccolta dei diversi materiali che si susseguono all’interno dell’Ecostazione, per evitare di andare avanti ed indietro con l’auto e perdere tempo.

Per questo abbiamo pensato di realizzare un video/tutorial che si propone di aiutarci a preparare già da casa in materiali, in modo da semplificare e sveltire le procedure di scarico.

E’ un video assolutamente amatoriale e senza alcuna pretesa artistica, a costo zero, che non sia la passione dei volontari del nostro Gruppo. E’ breve (circa 4 minuti) e spiega quali rifiuti si possono portare e come ci si può organizzare per scaricarli in sequenza, visto che spesso capita di avere a casa diversi materiali e di non sapere dove lasciarli.

Completa il video-tutorial una scheda che si può stampare o salvare sul cellulare: una sola pagina che tornerà utile ogni volta che dovremo recarci in Ecostazione.

Se l’iniziativa susciterà interesse, abbiamo in mente di pubblicare anche una piantina riassuntiva dei vari punti che compongono l’Ecostazione.

Da tempo seguiamo con attenzione il tema della raccolta differenziata dei rifiuti e abbiamo imparato sul campo il valore di GAIA, il nostro Consorzio che li recupera e smaltisce: ci hanno accolto per una visita molto formativa nel 2019, hanno fornito consulenza alla nostra Città per la 1° Esercitazione pubblica di raccolta differenziata e sviluppato negli anni una miriade di iniziative in collaborazione col Comune. Ci sembrava dunque utile ringraziarli facendo conoscere meglio un servizio che è ogni giorno più utile ed apprezzato dai Cittadini di Canelli e dintorni.

Insieme per Canelli (Roberta Giovina, Alessandro Negro e Mauro Stroppiana)

Di seguito il link per accedere al tutorial –>> https://fb.watch/8R-MmL-l-W/