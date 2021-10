È “Per te” il primo album da solista del cantautore astigiano Luca Fogliati

Il cantautore Luca Fogliati nasce ad Asti il 5 maggio del 1991. Il suo è un rock italiano sincero, elegante, profondo con un bouquet di influenze e atmosfere che ricordano il meglio della musica italiana con la quale è cresciuto. All’età di 12 anni inizia a scrivere canzoni e impara, con impegno studio e perseveranza, a vivere sui palchi insieme a Tribute band e al gruppo “I Volume” di cui è fondatore e frontman.

Dopo oltre 200 concerti tra Milano, Astimusica e premi come quello dell’Acanto Festival e alcuni singoli tra cui “Selfie”, “Chi non muore si rivede” e “L’Equilibrista” ecco il suo primo album da solista.

L’album “Per te” è un viaggio musicale che racconta il percorso dell’artista dal 2007 ad oggi attraverso esperienze, storie, ricordi e sogni, passando dall’amore al tempo che inesorabile se ne va lasciando un indissolubile ricordo dentro l’anima. Dieci frammenti di vita che ci trascinano in uno straordinario percorso temporale rivelando quello che l’autore era e chi è diventato oggi sia livello personale che artistico.

Questo album vuole celebrare l’amore e la condivisione ma è anche un’ossessiva ricerca di quello che purtroppo non potrà più tornare: Il tempo. Non c’è una fine, ma solo una rinascita in conclusione di questo viaggio. Viene lasciata all’immaginazione e alle esperienze dell’ascoltatore, la realtà delle parole dei testi delle canzoni.

Il primo singolo estratto è il brano “Vertigine”, accompagnato dal videoclip di Gianluca Guidone, cui seguono La tua maschera, A vent’anni, In tutto questo tempo, Lo specchio, Controcorrente, Il folle volo, Prossima uscita, Ad un passo da te e Musica.