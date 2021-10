Due giornate di formazione per il personale specializzato in tecniche SAF dei Vigili del Fuoco di Asti

Si sono svolti nelle giornate del 28 e 29 ottobre due momenti formativi per i Vigili del Fuoco, incentrati sul miglioramento dell’operatività nei soccorsi in zone impervie.

In località montana nel comune di Quincinetto, il personale specializzato in tecniche SAF (Speleo-alpino-fluviale) del Comando di Asti è stato impegnato in simulazioni di soccorso pericolanti su pareti scoscese e recuperi svolti con complesse manovre specifiche del soccorso verticale.

Il nucleo SAF del Comando dei vigili del fuoco di Asti è sempre attivo con un numero di 24 operatori altamente specializzati per essere prontamente impiegati in scenari complessi come alluvioni, terremoti o incidenti in zone antropizzate come ad esempio il ponte Morandi di Genova.