Due giornate di chiusura dello sportello Asp per abbonamenti bus e parcheggi

Nelle giornate di mercoledì 6 e martedì 12 ottobre lo sportello trasporti e mobilità della sede Asp di corso Don Minzoni 86 sarà chiuso per consentire lo svolgimento di interventi tecnici.

La sottoscrizione e il rinnovo degli abbonamenti per gli autobus e per la sosta a pagamento potranno essere effettuati tramite le app AstiSmartBus e AstiParcheggi.

Negli altri giorni lo sportello seguirà il consueto orario (lunedì-mercoledì: ore 8,30-12,30; giovedì: ore 8,30-12,30 – 14,30-16).

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it , app AstiSmartBus e AstiParcheggi.

Nella foto, gli sportelli della sede Asp di corso Don Minzoni