Doppio appuntamento per i soci della Cooperativa della Rava e della Fava

Importante attività sociale della Cooperativa di Consumo Della Rava e Della Fava sabato prossimo 23 ottobre.

Appuntamento per tutti i soci della cooperativa dalle 9,30 al Circolo Acli ‘Foyer delle Famiglie’ in via Milliavacca 5 ad Asti dove è prevista l’Assemblea Soci per un aggiornamento della situazione economica al 30-06 e alle 10,30 l’incontro annuale con i Soci Sovventori.

Attualmente è in corso il progetto dedicato ai sovventori: ‘ Educhiamo ad un consumo critico e responsabile’ che attraverso la raccolta di capitale sociale remunerato ha permesso ad oggi lo sviluppo di diverse attività in campo educativo da parte della nostra Cooperativa.

Durante l’incontro verranno pagati gli interessi maturati al 31-12-2020 e sarà l’occasione per fare il punto su finanza etica e mutualistica a livello globale e locale.

Soci di Mag 4 Piemonte, pioniera della finanza mutualistica e soci di Banca Popolare Etica andremo a presentare i progetti in sviluppo di queste due realtà; un altro filone su cui la cooperativa lavora da sempre è la finanza etica legata ad Altromercato attraverso il Prestito Sociale: è tempo di bilanci e prospettive.

Per partecipare è necessario essere in possesso di Green Pass. Gradita la prenotazione allo 0141-321869 o via mail all’indirizzo altromercato@ravafava.it

ASSEMBLEA SOCI – INCONTRO SOVVENTORI 23-10-21