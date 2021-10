Dopo cinquant’anni ritorna la Fiera Bovina di Sant’Eusebio a Ottiglio

Dopo cinquant’anni, domenica 10 ottobre ritorna la storica “Fiera Bovina di Sant’Eusebio” a Ottiglio.

L’appuntamento, che si svolgerà nell’area espositiva di via Mazza, ha origini lontane. Nasce alla fine del 1800 e prosegue fino agli anni ’70; ha animato il territorio con espositori e visitatori da tutto il Piemonte e da altre regioni italiane. Molto sentita dalla cittadinanza ottigliese, la Fiera si svolgeva storicamente tutti gli anni nel mese di agosto, in coincidenza con la festa patronale di “Sant’Eusebio”.

La Fiera Bovina di Ottiglio quindi è molto più di un momento d’incontro tra allevatori e compratori: è un’occasione per la cittadinanza di riscoprire e valorizzare un patrimonio culturale ricco e antico.

“L’allevamento di bovini di razza piemontese, uno dei fiori all’occhiello del territorio, rappresenta un altissimo esempio di quel Made in Italy in cui l’innovazione tecnologica ha valorizzato una tradizione secolare di assoluta eccellenza – commentano dall’Amministrazione (sindaco Massimo Pasciuta) che ha fortemente voluto organizzare quest’evento dopo oltre cinquant’anni di assenza – L’allevamento rappresenta, ancora oggi, un vero e proprio patrimonio culturale locale che mette al centro il benessere degli animali, la loro cura e quella del loro ambiente. Questo si traduce in carni con caratteristiche eccezionali, apprezzate in tutto il mondo. La carne piemontese, di altissima qualità e con caratteristiche organolettiche uniche, è tra le più pregiate del mondo”.

A Ottiglio sono attualmente allevati più di 450 bovini di Razza Piemontese ad alta genealogia. La Fiera, che vuol essere un omaggio agli allevatori del paese e di tutto il Monferrato, mette al centro la Razza Piemontese, orgoglio del territorio. Durante la giornata si terrà la cerimonia di premiazione per riconoscere le eccellenze ed il duro lavoro degli allevatori che, con grande impegno, tengono accesa una tradizione secolare. La giuria sarà composta da esperti del settore: medici veterinari, macellai, allevatori. Per poter partecipare gli allevatori dovranno garantire l’assoluto rispetto del benessere dell’animale in allevamento, durante il trasporto e in fiera.

“La fiera, pensata come un momento di incontro tra i migliori allevatori di bovini di Razza Piemontese di Ottiglio e di tutto il Piemonte e i migliori macellai provenienti da tutta Italia, nonché un’opportunità per i visitatori di scoprire il nostro bellissimo paese e le colline patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO – è l’invito degli organizzatori – Questo importante evento è il primo tassello di un ampio progetto che stiamo mettendo in campo per rilanciare il nostro territorio e renderlo più vivo e attraente partendo da un ricchissimo patrimonio culturale fatto di tradizioni ed eccellenze”.

In occasione della Fiera, la Pro Loco di Ottiglio offrirà un punto di ristoro con menù tipico monferrino, tra cui spicca il bollito misto di Razza Piemontese. Durante tutta la giornata saranno allestiti un mercatino dei prodotti del territorio ed un’esposizione di trattori e attrezzature agricole storiche. In orario 10 – 12 e 15 – 17 si potranno visitare gli Infernot privati e la Chiesa di San Germano.

Il programma prevede dalle 6,30 alle 9 l’arrivo degli animali che saranno valutati dalla commissione dalle 9.30 alle 11. Seguirà la premiazione. Dalle 12.30 bollito misto presso lo stand della Pro Loco (per prenotare, contattare 3472915628).

Tutte le attività si svolgeranno secondo le disposizioni per la prevenzione del Covid-19. Ai visitatori è richiesto il Green Pass per accedere all’area della fiera. Informazioni utili e aggiornamenti saranno pubblicati sulla pagina Facebook del Comune di Ottiglio (clicca QUI).