Domenica torna l’ora solare, si dorme un’ora in più

Domenica prossima, 31 ottobre, finisce l’ora legale e torna quella solare.

Alle ore 03:00 della notte gli orologi verranno spostati indietro di un’ora, con le lancette posizionate alle 02:00, per la gioia di chi vorrà dormire un’ora in più, anche se poi si avrà un’ora in meno di luce alla sera.

L’ora solare resterà in vigore fino all’ultimo fine settimana di marzo 2022, quando alle 2 di domenica 27 marzo 2022 si porteranno gli orologi avanti di un’ora.