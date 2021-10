Domani il primo incontro del ciclo “Finanz(i)a Cosa? della Cooperativa Mag4 Piemonte

Domani, giovedì 28 ottobre con inizio alle ore 18,30, è in programma il primo incontro del ciclo FINANZIA (i) COSA? organizzato dalla Cooperativa Mag 4 Piemonte sia in presenza in via Baltea 3 a Torino che on line prenotandosi info@mag4.it ; l’incontro avrà come tema: ‘Genova 20 anni dopo, eredità e riflessioni. Un altro mondo non solo è possibile, ma è assolutamente necessario.’

Di cosa si parlava, cosa ci portiamo dietro, come affrontiamo ora i temi di 20 anni fa. Anche la Mag 4 partecipò alle giornate di Genova 2001. I contenuti e le parole rimangono attuali, quasi preveggenti.

Chiaccherata con Alberto Zoratti di Fairwatch e Società della Cura.

La Cooperativa Della Rava e Della Fava di Asti è socia storica di Mag 4 Piemonte ed è attiva una collaborazione su progetti di Finanza Etica sul nostro territorio.

FINANZIA COSA OTTOBRE-NOVEMBRE 2021