Domani a Vercelli la XXXIX assemblea di ANCI Piemonte

Domani dalle ore 9 alle 14 il Teatro Civico di Vercelli ospiterà la XXXIX Assemblea ordinaria di ANCI Piemonte.

L’evento si svolgerà in modalità mista, da remoto ed in presenza, nel Teatro Civico di Vercelli, in Via Monte di Pietà 15. La seduta sarà, inoltre, trasmessa in diretta sui

All’assemblea – intitolata emblematicamente “Sì, riparte” – hanno già dato adesione oltre 200 sindaci delle otto province piemontesi.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco di Vercelli e presidente di ANCI Piemonte, Andrea Corsaro. Interverranno il prefetto Lucio Parente, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vicepresidente della provincia di Vercelli Pier Mauro Andorno e il vicepresidente vicario di ANCI nazionale Roberto Pella.