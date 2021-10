Gli alunni della scuola primaria di Gabiano, durante la settimana, hanno creato e appeso per la scuola le decorazioni di Halloween: spaventose zucche, ragni, streghe e fantasmi.

Venerdì 29 ottobre, immersi in questa ambientazione a tema, i bambini hanno passato un piccolo momento di festa, hanno svolto divertenti attività didattiche in inglese e ovviamente non è potuto mancare il famoso “Trick or treat?”!