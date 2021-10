Distributore di snack solidali e bio alla scuola Chapitombolo: se ne parla a Monale ad un anno dalla sua installazione

Ad un anno esatto dall’installazione del primo distributore 100% prodotti biologici e del Commercio Equo e Solidale a Monale presso la Scuola di Circo Chapitombolo Academy la Cooperativa Della Rava e Della Fava organizza, lunedì 4 ottobre, una giornata dedicata a questo tipo di vending.

L’appuntamento è a Monale in via Baldichieri 18 dalle 17 per un primo bilancio dell’attività di vending in un anno segnato da molte chiusure causa pandemia con blocco del distributore. “Vogliamo far conoscere a chi è interessato come funziona il creare uno spazio di pausa caffè con bevande calde e snack dolci e salati da filiere certificate biologiche e fair trade – spiegano dalla cooperativa –Per tutti coloro che verranno a trovarci in omaggio una buona e giusta bevanda calda da degustare”.

Verranno inoltre presentati i corsi e le attività autunnali di Chapitombolo Academy.