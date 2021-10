Disabilità e inclusione: aperto il bando “Charity FAB” per le organizzazioni di volontariato di Asti

Fab SMS – Fondo Assistenza e Benessere Società di Mutuo Soccorso presenta il bando “Charity Fab”, che mette in palio 15.000 euro ed è dedicato al sostegno delle Organizzazioni di Volontariato delle province di Alessandria, Asti, Biella, Torino e Vercelli.

La Società di Mutuo Soccorso lancia questa iniziativa in un’ottica di costante promozione della cultura del benessere e di valori mutualistici e di vicinanza alla comunità quali inclusione, prossimità e territorialità, così come emerso dal suo recente Bilancio Sociale. Il progetto, nato in collaborazione con Associazione Volontariato Torino – Vol.To, Associazione Centro Servizi Volontariato Asti-Alessandria – CSVAA, Centro Territoriale per il Volontariato Biella- Vercelli – CTV, punta a migliorare la salute, il benessere e a promuovere uno stile di vita sano di minori e adolescenti con disabilità. In particolare, le proposte presentate dovranno essere indirizzate a conseguire uno o più dei seguenti Obiettivi di Sviluppo Sostenibile previsti dall’Agenda 2030: Sostenere salute e benessere (obiettivo prioritario); Contrastare forme di povertà estrema; Ridurre le discriminazioni di ogni tipo; Promuovere l’inclusione sociale; Rendere gli insediamenti umani più sicuri e accoglienti

ENTI AMMISSIBILI E TERRITORIO DI RIFERIMENTO

Possono presentare richiesta le Organizzazioni di Volontariato, iscritte al Registro regionale e aventi sede legale nelle province di Alessandria, Asti, Biella, Torino e Vercelli afferenti alle sezioni “Socio-Assistenziale”, “Sanitaria” e “Impegno civile e tutela e promozione dei diritti”.

Per il sostegno delle proposte progettuali selezionate, Fab SMS – Fondo Assistenza e Benessere mette a disposizione 15.000 euro così ripartiti:

1 progetto avente come riferimento il territorio delle province di Biella e Vercelli

1 progetto avente come riferimento il territorio delle province di Alessandria e Asti

1 progetto avente come riferimento il territorio della Città Metropolitana di Torino

Le tre organizzazioni titolari o capofila delle proposte ammesse al sostegno riceveranno un contributo finanziario nella misura massima di 5.000 euro e comunque non superiore al 70% del costo totale del progetto.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata per il 13 dicembre 2021 alle 18. Per partecipare è necessario compilare la documentazione reperibile all’indirizzo www.fondoassistenzaebenessere.it/bando-charity-fab in ogni sua parte, pena l’inammissibilità.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Per tutta la durata del bando e durante il periodo di realizzazione dei progetti, sarà possibile richiedere informazioni e delucidazioni via mail, ai seguenti recapiti, suddivisi per zona di appartenenza:

Biella | Maria Elena de Battistini, mariaelena.debattistini@centroterritorialevolontariato.org

Vercelli | Sara Ghirardi, sara.ghirardi@centroterritorialevolontariato.org

Alessandria e Asti | Carlo Picchio, at@csvastialessandria.it

Città Metropolitana di Torino | Alessandro Prandi, prandi@volontariato.torino.it