Delia Cortese in diretta Facebook racconta Villanova D’Asti

La Professoressa Delia Cortese sarà in diretta nel gruppo Facebook “Villanova D’Asti, cultura e turismo” venerdì 29 ottobre alle 21.00 per parlare di Villanova D’Asti, con le sue nuove ricerche e riscoperte della storia, della cultura e dei costumi del paese in cui ha trascorso la sua infanzia.

La Professoressa sarà in collegamento da Londra dove insegna alla Middlesex University. Delia Cortese che, nel gruppo “Villanova D’Asti, cultura e turismo” pubblica una rubrica tutti i sabati, dialogherà con Max Ponte. Il pubblico potrà intervenire scrivendo in diretta.

Il link: gruppo: https://www.facebook.com/groups/484596232244525/?ref=share