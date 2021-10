Debutto stagionale del Lions Club Asti Host

Debutto per la stagione 2021/22 al Lions Club Asti Host del riconfermato presidente Massimo Cellino. La serata finalmente aperta, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, anche ai numerosi ospiti dei soci, ha trovato idonea collocazione presso le strutture del ristorante La Ferte’ di Valmanera ed ha visto protagonista il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri Tenente Colonnello Pierantonio Breda che ha tratteggiato a 360 gradi l’evoluzione del modello operativo nella realtà’ astigiana grazie alle moderne tecnologie ed alle articolate specializzazioni sempre più’ sofisticate.

Il Ten. Col. Breda, da tre anni al vertice di una piramide operativa capillarmente ben strutturata nei principali centri della nostra provincia, dopo aver conseguito due lauree in giurisprudenza e amministrazione della difesa nonché un master sulla sicurezza, a soli 44 anni può avvalersi dell’esperienza maturata presso lo Stato Maggiore del Comando Generale dell’ Arma a Roma.

La tutela dell’ordine e della sicurezza da parte dei Carabinieri operanti nel nostro territorio si concretizza sia attraverso un impressionante programma di prevenzione h24 sia con migliaia di interventi su chiamata al numero telefonico 112, unico per il pronto intervento, per emergenze e reati. Il consiglio alla cittadinanza del Ten. Col. Breda è di rivolgersi sempre in caso di necessità al 112 e alle pattuglie che saranno capaci di razionalizzare priorità e modalità d’intervento.

Al riguardo sta prendendo sempre più piede l’applicazione FlagMii da scaricare sul cellulare, che consente l’immediata localizzazione del chiamante, agevolando quindi l’intervento.