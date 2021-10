Dalla Regione 3,8 milioni alle aziende vitivinicole piemontesi per progetti di investimento

Sono complessivamente 3,8 milioni di euro i contributi che la Regione Piemonte ha stanziato a sostegno delle aziende vitivinicole piemontesi per azioni di investimento.

L’Assessorato regionale all’Agricoltura Marco Protopapa ha aperto oggi il bando sulla misura Ocm vino investimenti con una dotazione di 2,7 milioni di euro per la campagna 2021/2022, rivolto alle aziende vitivinicole per la richiesta di contributi della spesa sostenuta, da 20 mila euro fino ad un massimo di 350mila euro. il 20% per le imprese intermedie e il 40% per le piccole imprese.

La misura finanzia opere di natura edilizia e acquisto immobili, acquisto di attrezzature e impianti, acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali ubicati sia all’interno che all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione; investimenti per materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.

Il bando, pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/ocm-vino-misura-investimenti-campagna-20212022 , scade il 15 novembre 2021.

Inoltre la Giunta regionale ha assegnato oltre 1milione di euro destinati al saldo dei progetti biennali presentati per l’annualità 2020/2021.

Come sottolineano il presidente della Regione Piemonte e l’assessore all’Agricoltura e Cibo, oltre al bando aperto sulla misura Ocm vino per la promozione dei vini piemontesi di qualità nei paesi extra europei, proseguono gli aiuti al settore vitivinicolo attraverso ulteriori incentivi per investimenti che possano rendere le aziende piemontesi competitive sui mercati.