Dalla Banca di Asti 20 milioni di euro per imprese agricole del settore frutticolo

Banca di Asti ha stanziato 20 milioni di euro, a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza sanitaria, a favore di imprese agricole del settore frutticolo (frutta fresca e frutta in guscio) che hanno subito danni a seguito delle gelate verificatesi nella scorsa primavera.

Gli imprenditori potranno contare sulla liquidità necessaria per far fronte all’acquisto di scorte e ai pagamenti dei fornitori. Il finanziamento, a tasso zero e con durata di 12 mesi, è sostenuto dalla garanzia del Medio Credito Centrale all’80% ed è previsto il massimale di 100 mila euro per ogni azienda.

“Come sempre – dichiara Enrico Berruti, Responsabile del Servizio Mercato Imprese del Gruppo Banca di Asti – vogliamo dimostrare la nostra vicinanza alle aziende e agli imprenditori nei momenti di difficoltà: un sostegno concreto all’agricoltura messa ancora una volta a dura prova”. Il plafond sarà a disposizione degli imprenditori che ne faranno richiesta entro il 31 dicembre 2021 salvo chiusura anticipata per esaurimento fondi.