Dal Politecnico di Torino le proposte per il recupero del Castello di Frinco

Quale futuro per il Castello di Frinco?

Studi e proposte saranno presentate durante la giornata di sabato prossimo, 23 ottobre, nel parco antistante al maniero di proprietà comunale dal 2019. Ad illustrare i propri elaborati, in ottica di sostenibilità e condivisione, ad autorità e istituzioni, saranno gli studenti e i docenti dell’Atelier di Restauro e Strutture del corso di laurea in Architettura del Politecnico di Torino (anno accademico 2020-2021)

Dallo scorso marzo sono stati numerosi gli studenti che, suddivisi in gruppi, si sono susseguiti nel castello per rilievi, analisi e per produrre dei progetti, coordinati dai docenti Carla Bartolozzi, Silvia Gron e Paolo Napoli.