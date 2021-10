Dal CSVAA nuove proposte formative dedicate agli Enti del Terzo Settore

Il CSVAA, in collaborazione con Fondazione SociAL, ha strutturato tre nuovi corsi che si svolgeranno in presenza nel mese di novembre.

Il primo a prendere il via è dedicato a “Veryfico”, il nuovo software gestionale pensato per rispondere alle specifiche esigenze del mondo del volontariato, alla luce di quanto previsto dalla nuova normativa. Si svolgerà lunedì 8 novembre, dalle ore 16, ad Alessandria presso Cultura e Sviluppo (piazza De Andrè, 76). L’iscrizione è obbligatoria entro sabato 6 novembre.

Inoltre, lunedì 15 novembre il CSVAA propone il corso “Attività Diverse: criteri e limiti normativi per gli ETS”. L’incontro ha lo scopo di illustrare i criteri che determinano la strumentalità (azioni a sostegno delle attività per il perseguimento delle finalità istituzionali) e la secondarietà (determinata in base ai ricavi) delle attività operative degli Enti del Terzo Settore, sulla base di quanto indicato dal decreto ministeriale di riferimento.

Si svolgerà, dalle ore 16.30, sempre ad Alessandria presso Cultura e Sviluppo in Piazza De Andrè. L’iscrizione è obbligatoria entro sabato 13 novembre. Per gli ETS non accreditati al CSVAA è richiesto un contributo di partecipazione.

Ultimo corso proposto è quello dedicato al tema “5×1000: la rendicontazione”. Due gli incontri in programma, uno ad Asti e uno ad Alessandria, volti ad illustrare e fare chiarezza sulle modalità di accesso al beneficio del 5×1000, i nuovi modelli per la rendicontazione, le spese ammissibili, le modalità di elaborazione e stesura della Relazione illustrativa così come quelle per la trasmissione e la pubblicazione del Rendiconto 5×1000.

Ad Asti l’incontro si svolgerà martedì 23 novembre dalle ore 16.30 presso la sede degli Alpini di Asti in c.so XXV Aprile n.71 (Parco Rio Crosio). L’iscrizione è obbligatoria entro sabato 20 novembre e per gli ETS non accreditati è richiesto un contributo di € 20. Ad Alessandria si svolgerà invece lunedì 29 novembre, dalle ore 16:30 presso Cultura e Sviluppo (piazza De André, 76). Iscrizione obbligatoria entro sabato 27 novembre.

Le iscrizioni a tutti i corsi del CSVAA si effettuano sul sito dove è possibile trovare informazioni dettagliate in merito a ciascun percorso formativo. I posti sono limitati e in occasione dell’incontro saranno rispettate le normative anti Covid vigenti (obbligo Green Pass).