Sono 16.965 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 6.266 è stata somministrata la seconda dose, a 6.242 la terza dose.

Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 862 i 12-15enni, 2.559 i 16-29enni, 2.081 i trentenni, 1.939 i quarantenni, 1.620 i cinquantenni, 585 i sessantenni, 247 i settantenni, 472 gli estremamente vulnerabili e 5.527 gli over80.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 6.172.994 dosi, di cui 2.834.938 come seconde e 71.365 come terze, corrispondenti all’86,1% di 7.172.750 finora disponibili in Piemonte.

DAL 18 OTTOBRE IN PIEMONTE AL VIA LE TERZE DOSI ANCHE PER OVER60 E PERSONE CON ELEVATA FRAGILITÀ

Vista la circolare ministeriale di venerdì scorso, che allarga ai 60enni e 70enni e alle persone con elevata fragilità (di età compresa tra 18 e 79 anni) la possibilità di fare la terza dose del vaccino anticovid, la Regione Piemonte si è già strutturata per dare immediato avvio a questa nuova fase, che partirà da lunedì 18 ottobre.

Lo comunicano il Presidente della Regione e l’Assessore alla Sanità.

Come previsto dall’autorità sanitaria nazionale, tra la seconda dose e la terza devono essere passati almeno 6 mesi.

OVER 60

Per quanto riguarda gli over60 che hanno già concluso il primo ciclo vaccinale, la platea potenziale per la terza dose in Piemonte è di 665.000 in tutto (esclusi gli over80, gli operatori sanitari, le persone con elevatà fragilità e ospiti e operatori di Rsa, per cui la campagna della terza dose è già in corso).

Si partirà dal 18 ottobre con le prime 6.400 persone che hanno già superato i 6 mesi dalla seconda dose. Per agevolare l’avvio immediato della somministrazione per questa categoria, da lunedì prossimo fino al 31 ottobre chi ha maturato i requisiti potrà presentarsi ad accesso diretto in uno degli hub vaccinali appositamente selezionati, il cui elenco verrà pubblicato sul sito della Regione Piemonte.

Da novembre, invece, aumentando considerevolmente la platea potenziale dei 60-70 enni che possono ricevere la terza dose (148.500 a novembre, 252.000 a dicembre, 198.000 a gennaio e il restante suddiviso tra i mesi di febbraio, marzo e aprile), sarà possibile prenotare l’appuntamento per la dose aggiuntiva sul portale www.ilPiemontetivaccina.it.

PERSONE CON ELEVATA FRAGILITÀ

Le persone con elevata fragilità verranno convocate direttamente dalle aziende sanitarie regionali, già a partire da domani. Si tratta in tutto di 168.000 persone (esclusi gli immunodepressi, che sono stati i primi a partire con la terza dose). Anche in questo caso le convocazioni dovranno tenere conto del fatto che siano passati almeno 180 giorni tra seconda e terza dose. Questa platea, dunque, potrà ricevere la terza dose così scaglionata: 27.600 a ottobre, 106.000 a novembre, 18.500 a dicembre, 10.700 a gennaio e i restanti a seguire tra febbraio, marzo e aprile.

MODIFICA APPUNTAMENTO TERZA DOSE PER GLI OVER 80

Si ricorda agli over 80 che hanno ricevuto l’SMS di convocazione per la terza dose che è possibile, in caso di necessità, modificare la data dell’appuntamento accedendo alla propria sezione sul portale www.IlPiemontetivaccina.it.