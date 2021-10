Da Vitamin Store imperdibili sconti d’autunno su tutti i prodotti

Restyling completo per Vitamin Store di Asti: il negozio per gli sportivi e per chi ama prendersi cura di sè, si è tirato a lucido per rinnovare i colori e offrire sempre più prodotti tutti con il comune denominatore del benessere.

Via lo storico giallo, il negozio spicca con il suo bianco brillante di fondo, dove le tante proposte vi aspettano per affrontare un autunno al massimo.

E per questo inizio di ottobre, c’è in serbo una promo speciale: fino al 10 ottobre, ci sarà uno sconto speciale del 30% su tutti i prodotti! Non parliamo solo dei più tradizionali integratori per i super sportivi, ma anche tanto di più: da quelli per il benessere generale, quelli per rimettersi in forma, agli alimenti ad elevato apporto proteico, non solo del marchio Vitamin Store ma su tutti i prodotti anche di altre linee.

E’ infatti sempre più vasto l’assortimento di cibi sfiziosi, per affrontare il momento del pasto con gusto e soddisfazione, senza sentirsi in colpa. Ed ecco dunque croissant, salse, creme alla nocciola, gustose barrette, farine variegate, snack proteici, dolci e salati: c’è l’imbarazzo della scelta sugli scaffali di Vitamin Store ad Asti, in corso Savona 143, dove Nicolas Perrino vi aspetta sempre pronto a dare i giusti consigli, con la sua preparazione e disponibilità.

E i prezzi sono sempre convenienti, ancora di più con la promozione con lo sconto del 30% su tutto quello che c’è da scoprire nei rinnovati locali.

Vitamin Store vi aspetta ad Asti il lunedì dalle 15 alle 19.30, dal martedì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.30.