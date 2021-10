Cosmesi bio per uomo: le promozioni nei punti vendita Rava e Fava di Asti

Dal 20 al 31 ottobre nei due punti vendita Rava e Fava focus e promo sulla cosmesi bio per uomo.

Nella Bottega di via Cavour 83 sarà presentato Natyr uomo: ispirata alla grande tradizione cosmetica coloniale e pensata per trasformare la routine cosmetica in un momento di scoperta sensoriale, grazie agli ingredienti preziosi che Altromercato ha selezionato dalle sue filiere etiche e sostenibili; i prodotti proposti vengono incontro alle esigenze delle pelli maschili, in particolar modo a quelle delicate e reattive.

La linea comprende crema da rasatura, cera da barba, balsamo multifunzionale viso e barba, dopobarba in gel, crema universale viso corpo mani, deodorante spray e doccia sport energizzante. Le filiere principali coinvolte per gli ingredienti base sono quelle del tè nero e del bergamotto.

Promo di questo periodo: sconto 10% ogni 2 prodotti Natyr uomo acquistati.

NATYR UOMO OTTOBRE 2021

Al NaturaSì di piazza Porta Torino 14 ritorna la storica Lavera certificata bio con un’assortita linea di cosmesi per uomo: schiuma da barba delicata, balsamo dopo barba, gel doccia, deodorante, crema idratante e nutriente.

La pelle degli uomini è più spessa, comincia a mostrare i segni del tempo più tardi, ma ciò significa anche che il processo d’invecchiamento avviene più rapidamente. Inoltre, è sottoposta a particolare stress a causa delle rasature quotidiane.

Per potenziare il nutrimento della pelle maschile Lavera utilizza principalmente come ingredienti il bambù e l’aloe vera certificati bio.

Anche qui sarà praticato uno sconto come Invito alla Prova : 10% ogni due prodotti Lavera uomo acquistati.

LAVERA UOMO OTTOBRE 2021